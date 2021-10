Tre poliziotti in cattedra alla scuola Gabellini di Coriano, contro cyberbullismo e droga

Attualità

Rimini

| 15:53 - 29 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Ieri (giovedì 28 ottobre) la Questura di Rimini ha dato il via al programma di incontri delle scuole, partendo dalla scuola secondaria di primo grado Gabellini di Coriano. Protagonisti l'Ispettore Superiore Amelia Procopio, il Vicesovrintendente Andrea Della Croce a l'agente Valentina Villa dell'ufficio minori della Questura.



Il programma si pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e la comprensione da parte dei giovani delle varie forme di violenza – fisica e psicologica – sia nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere, sia focalizzando l’attenzione su bullismo e cyberbullismo.



Su richiesta specifica delle scuole verrà affrontato anche il tema del consumo di droga tra i giovani e del ruolo della Polizia di Stato, chiamata a far rispettare le leggi ed a perseguire i reati, ma nel contempo capace di aprire un dialogo con i giovani al fine di prevenire detti fenomeni.



Utilizzando video e illustrando alcune esperienze concrete, gli operatori hanno l’obiettivo di promuovere una profonda e costante opera di educazione all’affettività che insegni ai ragazzi, a vivere i sentimenti con equilibrio e rispetto dell’altro.



Gli incontri proseguiranno per l’intero anno scolastico anche sul corretto utilizzo di internet, sui pericoli della rete, e sull’educazione al consumo moderato delle bevande alcoliche, al fine di far acquisire loro una maggiore consapevolezza sulle potenziali conseguenze negative di determinati comportamenti.