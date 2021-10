Coriano, sindaco Spinelli presenta la variante al piano regolatore

Attualità

Coriano

| 14:42 - 29 Ottobre 2021

Il sindaco Spinelli durante uno degli incontri.

A Coriano sono iniziati nei giorni scorsi, presso la Sala Isotta del Teatro CorTe, gli incontri dell'amministrazione comunale con gli ordini professionali e le associazioni agricole, per illustrare le linee essenziali della prossima variante allo strumento urbanistico; il tutto in attesa che il Comune di Coriano affidi, ai professionisti incaricati, la redazione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale) ai sensi della Legge Regionale 24/2017 che manderà definitivamente in pensione il vecchio PRG (Piano Regolatore Generale).



Nella fattispecie si tratta della rivisitazione di vari aspetti dello stesso strumento urbanistico e la correzione di alcuni errori contenuti nelle cartografie e nelle norme. Punto d’arrivo l’approvazione in consiglio comunale entro la fine del prossimo mese di novembre. Dopo il consiglio inizierà l’iter con deposito e pubblicizzazione degli atti. Quindi i cittadini avranno 60 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Saranno acquisiti, nel frattempo, i pareri degli enti preposti e, trascorso il tempo necessario, si tornerà di nuovo in Consiglio per l’approvazione definitiva.



Il sindaco Spinelli evidenzia che si tratta dell'ultima variante prima della definitiva archiviazione del Prg, ringraziando gli uffici comunali per aver svolto "un lavoro encomiabile, in particolare su semplificazione e aggiornamento degli elaborati".



"Da sindaco di un comune rurale, assessore con delega all’urbanistica e all’edilizia privata, in sinergia con la parte politica di maggioranza - commenta il primo cittadino di Coriano - abbiamo voluto dare un’impostazione di grande respiro per il comparto agricolo. Oggi l'imprenditore di questo settore ha bisogno di strumenti per rinnovare ed ampliare l’offerta e noi abbiamo la responsabilità di creare percorsi semplici per farglieli avere".