Boccette A1, Bt Bussecchio e Ghp Taverna Forlì staccano Manuel Imola

Sport

Rimini

| 14:03 - 29 Ottobre 2021

Nell’ottava giornata del campionato regionale di serie A1di biliardo boccette i campioni del BT Bussecchio, trascinati da capitan Iuri Minoccheri (unico giocatore del campionato ad aver vinto tutte le otto partite) inanellano la settima vittoria e mantengono il comando con un punto di vantaggio sul Ghp Taverna Verde Forlì, corsaro in quel di Bellaria. Perde contatto con le due forlivesi Manuel Caffè Bocciofila Imola, fermato sul pari dal Rg Impianti Settecrociari. Risorge Circolo Dello Sport Ravenna confermandosi saldamente al quarto posto. Capitombolo casalingo del Tex Master Novellara col Bussecchio 3 . Leon D’Oro Molinella manda segnali di ripresa . Attesissimo match della prossima giornata Manuel Caffè Bocciofila Imola contro BT Bussecchio.

Tabellini

B.T. Bussecchio Forlì – Cà Vento Bagnacavallo 5 – 1 (p.t. 3-0)

M. Morri e L. Versari contro E. Facciani e A. Dall’Oppio 88-54, I. Minoccheri c R. Ravaioli 100-43,

D. Calubani e M. Grilli c A. Bartolini e I. Vannini 95-77, R. Galiandro c A. Ribani 100-71,

A. Galli c W. Morini 102-69, E. Rosa c L. Bassi 83-104.

Capitan Bagati Bellaria – G. H. P. Taverna Verde Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

O. Gennari e S. Della Chiesa c L. Alpi e F. Perugini 75-83, M. Patrignani c A. Corbetta 105-43,

C. Vincenzi e M. Funghetti c M. Cicali e L. Ravaglia 67-81, G. Barducci c C. Leonardi 60-103,

C. Spadoni c G. Peruchetti 103-91, C. Protti c A. Nadery 37-100.

RG Impianti Settecrociari Cesena – Manuel Caffè Bocciofila Imola 3 – 3 (p.t. 3-0)

B. Cicognani e M. Morosi c M. Zoffoli e A. Stella 82-73, M. Fabbri c V. Cristofori 100-79,

S. Casadei e GL. Bianchini c A. Bacci e D. Cortecchia 81-60, J. Taioli c D. Ricci 94-100,

M. Foiera c L. Molduzzi 78-100, J. Magnani c C. Sandrini 39-100.

Circolo Sport Ravenna – Camo Maris Cantonese 4 – 2 (p.t. 1-2)

A. Bandini e F. Benedetti c F. Ghelfi e C. Bondavalli 81-28, A. Taroni c M. Pasinelli 24-102,

D. Morini e D. Melideo c M. Iaccarino e S. Vezzalini 76-80, GL. Sandoni c T. Bovo 101-46,

L. Mini c S. Copelli 102-54, L. Draghetti c A. Pavarotti 101-45.

Tex Master Novellara – Bussecchio 3 2 – 4 (p.t. 0-3)

S. Vecchi e D. Giampellegrini c F. Ferrini e L. Capriotti 79-80, D. Gavioli c M. Merloni 80-100,

C. Gualandri e C. Bussei c E. Lolli e M. Ferrini 49-80, L. Beneventi c S. Celani 110-61,

S. Bussei c L. Paniccia 109-68, A. Lugli c D. Sandroni 85-103.

Leon D'Oro Molinella – Bbzo Cafè Villanova 5 – 1 (p.t. 3-0)

P. Vitelli e A. Monti c D. Ancarani e PP. Minguzzi 80-56, A. Messori c A. Dalmonte 100-33,

A. Scarselli e A. Pinardi c M. Cillani e L. De Carli 87-67, GL. Dolzani c S. Laghi 54-101,

F. Corradini c GL. Chiarini 102-63, L. Cardinali c R. Verlicchi 100-81.

Clai Sasso Morelli – President Park Ronco 6 – 0 (p.t. 3-0)

S. Bagli e W. Cantelli c R. Romualdi e G. Sacchetti 88-64, A. De Antonis c M. Vanin 100-90,

A. Sandri e L. Molinaro c C. Bartolini e M. Fantini 80-58, R. Zanelli c C. Graffieti 100-88,

L. Turroni c M. Fucchi 102-86, M. Brusa c F. Giustiniani 101-74.

Time Out Martorano – B.T.V. Molinella 5 – 1 (p.t. 3-0)

M. Valzania e R. Moro c R. Asnicar e A. Trerè 80-42, M. Tumedei c Max Vassura 103-66,

D. Daltri e A. Braghittoni c S. Nanni e M. Romualdi 80-59, S. Sirri c M. Vassura 59-100,

F. Ricci c S. Camprincoli 112-90, G. Fabbri c D. Bongiovanni 100-55.

Andrea Costa Carpi – Bussecchio 2 4 – 2 (p.t. 2-1)

S. Gavioli e F. Golinelli c E. Corticchia e M. Valbonesi 75-80, A. Ongaro c R. Paterna 111-89,

P. Bortolotti e L. Montorsi c GP. Gardini e G. Bonoli 80-42, F. Arleoni c M. Biagini 100-28,

G. Lugli c F. Casali 100-63, D. Degli Esposti c F. Cimatti 78-100.

Classifica

B.T. Bussecchio Forlì punti 22, G.H.P. Taverna Verde Forlì punti 21, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 17, Circolo Sport Ravenna punti 16, Tex Master Novellara e Camo Maris Cantonese punti 12, Clai Sasso Morelli e Andrea Costa Carpi punti 11, RG Impianti Settecrociari e Leon D'Oro Molinella punti 10, President Park Ronco e Bussecchio 3 punti 9, Bbzo Cafè Villanova, B.T.V. Molinella e Capitan Bagati Bellaria punti 8, Time Out Martorano punti 6, Cà Vento Bagnacavallo punti 5, Bussecchio 2 punti 1 Manuel Caffè Bocciofila Imola, Leon D’Oro Molinella, Bussecchio 2 Bussecchio 3 una partita in meno