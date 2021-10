Superbonus, lavori edilizi convertiti in buoni per la cena nei ristoranti della Valmarecchia

Attualità

29 Ottobre 2021

In tempi di Superbonus 110%, gli interventi edilizi si trasformano in buoni spendibili nelle piccole attività artigiane del territorio. Capita così di poter 'convertire' i lavori di riqualificazione di un appartamento in tartufi pregiati o in una cena in un ristorante della Valmarecchia. E' questo il meccanismo alla base della nuova App lanciata dall'azienda riminese ItalTetti, disponibile su Google Play e Apple Store.

Nel primo mese di lancio, l'App – pensata per rispondere in maniera smart e intelligente alle nuove sfide del mercato edilizio – ha registrato ben 140 iscrizioni. Il funzionamento è semplice e si basa sul concetto di 'passaparola' applicato però alle nuove tecnologie. Gli utilizzatori dell'applicazione possono segnalare, attraverso una pratica interfaccia, amici e conoscenti che vogliono realizzare interventi edilizi di vario tipo, dalla semplice manutenzione all'ampliamento o efficientamento: persone, ad esempio, che hanno bisogno di ristrutturare o di costruire ex novo il tetto di casa o di un capannone industriale, e sono alla ricerca di un'azienda adatta alle loro esigenze. L'utente potrà quindi ricavare un profitto dalle segnalazioni inoltrate, portando a casa un guadagno pari all'1% della commessa. La somma così ricavata potrà essere incassata direttamente oppure convertita in buoni spendibili in negozi ed esercizi aderenti all'iniziativa, acquistando ad esempio una cena, una selezione di prodotti tipici, o ancora prenotando un trattamento di benessere. Diverse sono le aziende già entrate a far parte della rete convenzionata, molte delle quali in provincia di Rimini.