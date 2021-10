Lavori alla piazza di Santa Giustina, disagi in vista per il traffico

Attualità

Rimini

| 12:43 - 29 Ottobre 2021

Proseguono a Santa Giustina i lavori di sistemazione della piazza. Mercoledì (3 novembre) è previsto lo spostamento del semaforo che regola l'incrocio antistante la piazza. Saranno sul posto le pattuglie della Polizia Municipale per regolare il traffico e inoltre i lavori inizieranno alle 9, per non interferire con gli orari di punta di ingresso sui luoghi di lavoro e a scuola. Il progetto complessivo di riqualificazione, per un investimento di 300.000 euro, ha come obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, "trasformare la piazza all'incrocio della via Emilia Vecchia in luogo di incontro per la comunità".



I lavori hannio preso il via ad agosto e prevedono l'ampliamento delle aree pedonali, l'incremento del verde e la riorganizzazione del parcheggio, "mantenendo la sosta, ma rendendo l'area più funzionale".