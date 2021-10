Misano, riprese le attività per la terza età al Centro sociale Del Bianco

Attualità

Misano Adriatico

| 12:07 - 29 Ottobre 2021

Il centro sociale Del Bianco.

Sono ripartite le attività dedicata alla terza età organizzate dal Centro Sociale Del Bianco. I pomeriggi dedicati alla ripresa della socialità dei più anziani sono al momento tre. Tutto si svolge nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza: possesso del green pass, misurazione della temperatura all'ingresso, utilizzo della mascherina e sanificazione.



"Questa ripresa rappresenta un segnale importante – commenta il vicesindaco l'assessore ai servizi sociali Maria Elena Malpassi -. Siamo consapevoli che non dobbiamo abbassare la guardia perché il virus non è ancora sconfitto. Tuttavia, dopo mesi di limitazioni e il venir meno delle occasioni di socialità, è forte il bisogno dei nostri anziani di ritrovarsi per sentirsi meno soli. È stato bello poter partecipare ad una merenda in loro compagnia e poter vedere di persona la loro gioia".