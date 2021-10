"Una relazione" al Cinema Tiberio di Rimini ospiti regista e sceneggiatrice

Eventi

Rimini

| 11:50 - 29 Ottobre 2021

Interno del cinema Tiberio.

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita sabato 30 ottobre alle ore 21 il regista Stefano Sardo e la co-sceneggiatrice Valentina Gaia, autori del film (e del romanzo dal quale è stato tratto) "Una relazione", in programma nella sala riminese fino a domenica 31 ottobre (biglietto intero € 7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00). Gli autori introdurranno la proiezione del film e alla fine saranno disponibili per l'incontro con il pubblico.



Stefano Sardo è al suo esordio nella fiction cinematografica, dopo aver diretto il documentario Slow Food Story ha creato e scritto le popolari serie Sky 1992, 1993 e 1994 oltre ad essere sceneggiatore, tra gli altri, di La doppia ora, Il ragazzo invisibile e Il divin codino.



Il film è interpretato da Guido Caprino, Elena Radonicich, Libero De Rienzo e Thony: Tommaso, musicista e Alice, attrice vivono insieme, con una breve pausa, da 15 anni. Per gli amici sono una coppia più che solida e quindi tutti si sorprendono all'annuncio che hanno deciso di lasciarsi. Lo faranno gradualmente, non solo perché possiedono un appartamento in comune ma soprattutto perché vogliono conservare un rapporto di amicizia. Stefano Sardo fa centro grazie anche a una sceneggiatura, scritta con Valentina Gaia, che gronda verosimiglianza in ogni frase.