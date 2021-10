Turismo, in arrivo una pioggia di milioni. Il sindaco: "Un'occasione da non perdere"

Attualità

Rimini

| 08:03 - 29 Ottobre 2021

Turisti in hotel.

Sono quasi due miliardi e mezzo destinati al turismo nel nuovo decreto legge Recovery, approvato dal Consiglio dei ministri. Due le misure principali: un superbonus all'80% per gli alberghi di Rimini destinato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza degli immobili e il tax credit per le agenzie di viaggio. "Un'occasione da non perdere - sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad - una spinta per il turismo sostenibile, attraverso l'erogazione di un credito d'imposta piuttosto consistente e di un contributo a fondo perduto". Il Comune plaude e invita gli imprenditori a sfruttare l'occasione perché dopo la pandemia il turista chiede qualità e servizi.