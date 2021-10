Covid: San Marino, tagliato traguardo delle 25.000 persone vaccinate

Attualità

Repubblica San Marino

| 19:53 - 28 Ottobre 2021

Vaccinazioni a San Marino (foto di repertorio).



La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e l’Istituto per la Sicurezza Sociale, in una nota, esprimono soddisfazione per l’ottimo risultato della campagna vaccinale antiCovid, che ha raggiunto l’ambizioso obiettivo delle 25mila persone immunizzate contro il Sars-CoV-2. "È stato quindi raggiunto l’obiettivo fissato dal Piano Vaccinale, ma soprattutto la popolazione sammarinese ha dimostrato ancora una volta di saper affrontare le sfide nel modo migliore contribuendo alla salute personale e collettiva della nostra comunità", si legge in una nota.



Le autorità sanitare invitano la cittadinanza a non abbassare la guardia. Intanto via libera alla somministrazione delle terze dosi da parte della commissione vaccini. La dose aggiuntiva, chiamata anche “booster”, è necessaria per garantire una migliore e più efficace produzione di anticorpi contro il Sars-CoV-2 ed è stata autorizzata al momento per le persone di età compresa o superiore agli 85 anni, per gli ospiti della RSA alla Fiorina, per i pazienti fragili indicati dai medici specialisti e per il personale sanitario.