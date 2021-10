Rimini: Corazzi nuovo presidente del consiglio comunale

Attualità

Rimini

| 19:45 - 28 Ottobre 2021

Il nuovo consiglio in posa per la foto di rito.

Giulia Corazzi (Partito Democratico) è il nuovo presidente del consiglio comunale di Rimini. E' stata eletta oggi (giovedì 28 ottobre) nella prima seduta del nuovo consiglio, insiedatosi dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre scorso. Corazzi, 28 anni, è stata consigliere comunale nel precedente quinquennio, il secondo del sindaco Gnassi, ed è inoltre consigliere provinciale con delega alle politiche di genere e pari opportunità. Il suo nome è stato in ballottaggio con quello di Elisa Marchioni.



Vicepresidente del consiglio comunale è invece Nicola Marcello (Fratelli d'Italia), il candidato che ha ricevuto più preferenze alle ultime elezioni (1586).



Scelti anche i Capogruppo: per la maggioranza, Matteo Petrucci (Partito Democratico), Andrea Bellucci (lista Jamil), Marco Tonti (Rimini Coraggiosa) Luca Pasini (Futura); per l'opposizione Luca De Sio (Lega), Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia), Gloria Lisi (Lista Lisi) e Matteo Angelini (Movimento 3V).