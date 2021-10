Water abbandonato nel parcheggio a Riccione: inciviltà, goliardia o protesta?

Attualità

Riccione

| 17:06 - 28 Ottobre 2021

Il water abbandonato (foto da Facebook).

Nella giornata di oggi (giovedì 28 ottobre), alcuni passanti hanno immortalato l’ennesimo gesto di inciviltà: un water abbandonato. Il sanitario in ceramica è stato volontariamente piazzato al centro del parcheggio in piazza Unità a Riccione. Diversi gli automobilisti che l’hanno fotografato e qualcuno, dopo averlo fatto, ha postato l’immagine sulla pagina Facebook del gruppo “Come Vorremmo la Nostra Riccione”. Com’è facile da prevedere, la foto ha dato il via ad alcuni commenti fra coloro che considerano l'abbandono del water come un segno di protesta e quelli che ci hanno semplicemente riso sopra, interpretandolo come un gesto goliardico.

Nei giorni scorsi era stata "parcheggiata" una lavatrice in via Verdi a Cattolica e un televisore su una panchina in via Di Vittorio. Sono tanti i cittadini che non dimostrano rispetto per l'ambiente.