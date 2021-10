Covid, contagi in aumento nel riminese (+58): è la seconda città in Regione con più casi

Attualità

Rimini

| 16:21 - 28 Ottobre 2021

Bollettino di giovedì 28 ottobre.



Sale la curva dei contagi da nuovo coronavirus (anche se giovedì spesso è il giorno della settimana in cui il numero è superiore agli altri giorni, in primis per il maggior numero di tamponi): i nuovi casi sono 58, 49 sintomatici e 9 asintomatici. In settimana finora 151 casi, media 38 al giorno, in aumento. Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva, non si registrano decessi.



IN REGIONE Comunicati sei decessi: il più giovane è una 79enne del bolognese, gli altri decessi riguardano la Romagna (2 Forlì-Cesena e uno Ravenna), il parmense e il ferrarese, uomini e donne di età compresa tra 86 e 93 anni. In terapia intensiva i ricoveri scendono a 31 (-3), crescono nuovamente nei reparti Covid (283, +2). I nuovi casi sono 391, su 30.365 tamponi. Sale il tasso di positività all'1,3%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 68 nuovi casi, seguita da Rimini (58) e Bologna (56); poi Ravenna (36), Cesena e Imola (32 a testa), Parma (29). Quindi Reggio Emila e Forlì (26 ciascuna), e infine Piacenza e Ferrara (14 ciascuna).