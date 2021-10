Calcio RSM, Coppa Titano: il Murata pareggia e va ai quarti. Cinquina Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 15:57 - 28 Ottobre 2021

Il portiere del Murata Simone Benedettini (Foto FSGC).

Rispetto alle gare di andata, non ci sono ribaltoni nelle ultime cinque sfide di ritorno degli ottavi di Coppa Titano, anche se in alcuni dei campi in cui si è giocato ieri sera non sono mancate le sorprese. Fa sicuramente specie, ad esempio, vedere la Libertas capitolare per 5-1. Ma è quanto è accaduto a Montecchio, dove la Folgore ha ruggito la sua voglia di passare il turno reagendo con veemenza al vantaggio granata firmato Olcese. Al 18’ del primo tempo, infatti, il confronto (terminato 1-1 dopo i primi 90’) aveva preso la strada di Borgo Maggiore, salvo tornare in equilibrio al tramonto di frazione, grazie all’acuto di Fedeli. Nella ripresa Hirsch e due volte Dormi (la seconda su rigore) hanno poi dato un netto indirizzo giallorossonero al confronto, con la Libertas nel frattempo rimasta in dieci per l’espulsione di Barretta (63’). Sui titoli di coda arriva anche il sigillo di Fedeli, pure lui doppiettista come il compagno ex Cosmos. Libertas che dunque saluta la competizione di cui detiene il primato di successi (11) e Folgore che raggiunge ai quarti di finale il Murata.

Quest’ultimo impatta 0-0 con la Virtus e di fatto trae massimo profitto dalla vittoria dell’andata (2-1), anche se non sono mancati i rischi per la squadra di Fabbri, che nel cuore della ripresa si è dovuta affidare all’abilità del proprio portiere, Simone Benedettini, per scongiurare il pericolo che la Virtus potesse quantomeno portare il confronto ai tempi supplementari: determinante, infatti, la risposta dell’estremo difensore di Murata e Nazionale sul rigore calciato da Baiardi al 69’.

Sullo stesso lato del tabellone, il Tre Penne supera il Cosmos anche nel confronto di ritorno e stacca il pass per il quarto di finale dove già si era accomodato il Domagnano. Dopo il 3-2 dell’andata, la strada si fa ancor più in discesa per gli uomini di Ceci quando Lombardi infila Gregori per l’1-0 biancoazzurro. Che sarà anche il risultato dell’intervallo, mentre nella ripresa Ura e Raul riescono a ribaltarlo e a immaginare una sfida protratta ai supplementari grazie alle reti messe a segno fra il 55’ e il 66’. Si tratta però di una mera congettura: concetto ribadito dal Tre Penne negli ultimi 10’ abbondanti di gioco, quando Gai firma una rapidissima doppietta e Ceccaroli si incarica di mettere il punto esclamativo su partita e accesso ai quarti.

Nella parte più alta del tabellone, il Faetano spezza l’equilibrio della sfida di andata e raggiunge i campioni in carica de La Fiorita per un quarto di finale tutto a tinte gialloblù. Anche qui, nel confronto fra i ragazzi di Girolomoni e il Cailungo, c’è un rigore sbagliato, o per meglio dire parato dal portiere; ma è un episodio del tutto ininfluente ai fini del verdetto, se è vero come è vero che a quell’altezza della gara (era il minuto 63’) il Faetano aveva già preso il largo con le reti di Fatica e Palazzi, trovando poi un certo agio nel gestire il 2-0 grazie anche all’espulsione di Santucci (73’). E dunque poco male, per la banda gialloblù, che La Monaca ipnotizzi Magno dal dischetto: il Faetano prosegue comunque il suo cammino, condannando il Cailungo ad un’uscita prematura dalla competizione e ad un primo scorcio di stagione ancora senza successi, proprio come il Cosmos.

L’ultimo confronto della serata era quello fra la Juvenes-Dogana e il Pennarossa. Si impone la squadra di Andy Selva, che ribadisce il concetto espresso all’andata e raggiunge così il Tre Fiori nello step successivo del torneo. È un successo non particolarmente sofferto, quello dei biancorossi, che colpiscono due volte nella ripresa – con Tamburini e Rastelli - prima di incassare sui titoli di coda il rigore di Merli, buono solo per aggiornare il tabellino ma non per evitare alla Juvenes-Dogana l’eliminazione. Unica nota stonata nella serata del Pennarossa, l’espulsione di Mariotti nel finale.

I tabellini

Calungo - Faetano 0-2

CAILUNGO

La Monaca; Ricci, Grieco (dal 46’ Benedetti), Iuzzolino, Ferrari, Lusini, M. Muccioli (dal 61’ M. Cecchetti), Senja (dal 61’ Quaranta), Santucci, Urbinati (dall’83’ Marinaro), L. Cecchetti

A disposizione: Francioni, A. Muccioli, Morri

Allenatore: Cristian Protti

FAETANO

Rossi; Eboli (dal 73’ Barretta), Tomassoni, Soumah (dal 61’ Fall), Fatica, Romagna, Kalemi, Giardi, Magno (dal 73’ Russo), Palazzi, Pini (dal 73’ Cavalieri)

A disposizione: Broccoli, Dominella, Portanova

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Alessandro Salvatori e Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: M. Muccioli, Santucci, Pini, Fall, Ricci, Senja

Espulsi: Santucci (rosso diretto)

Marcatori: 20’ Fatica, 51’ Palazzi

Note: al 64’ La Monaca para un calcio di rigore a Magno

Pernnarossa - Juvenese-Dogana 2-1

PENNAROSSA

Semprini (dall’81’ Marconi); Raffelli, Martin, Tomassini (dall’81’ Baldani), D. Conti, Cola, Michelotti, Zago (dal 75’ Sebastiani), Tamburini (dal 75’ Mariotti), Tiboni (dal 68’ Halilaj), Rastelli

Allenatore: Andy Selva

JUVENES-DOGANA

Guidi; Rossi, Muccini (dal 50’ Tedesco), Mezzadri, Raschi, Baldazzi (dal 65’ Michelotti), Giangrandi (dal 75’ Urbinati), Boldrini, Pasquinelli (dal 65’ Zucchi), Baldini (dal 75’ Ancora), Merli

A disposizione: Manzaroli, Camillini

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Andrea Depaoli e Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: D. Conti, Baldazzi, Mariotti

Espulsi: Mariotti (doppio giallo)

Marcatori: 65’ Tamburini, 72’ Rastelli, 88’ rig. Merli

Libertas - Folgore 1-5

LIBERTAS

Gentilini; Pesaresi, Fraternali, Barretta, Moretti, Berretti (dal 67’ Morelli), L. Gasperoni (dall’89’ Dolente), Cuomo (dal 74’ Giovagnoli), Ndao (dal 74’ Galesi), Aruci (dall’89’ Alvarez), Olcese

A disposizione: Zavoli, Basile

Allenatore: Gabriele Cardini

FOLGORE

Gueye; Brolli (dal 21’ Hirsch), Rosini, Piscaglia, Bonini (dal 67’ Aluigi), Garcia, Spighi, Golinucci, Sottile (dal 79’ Francioni), Fedeli, Dormi

A disposizione: Astolfi, Nucci, Giardi, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Gianmarco Ercolani e Laurentiu Ilie

Quarto Ufficiale: Antioni Ucini

Ammoniti: Berretti, Hirsch, Barretta, Aruci, Cuomo, Fraternali

Espulsi: Barretta (doppio giallo)

Marcatori: 18’ Olcese, 40’ e 90’ Fedeli, 54’ Hirsch, 59’ e 65’ (rig.) Dormi

Murata-Virtus 0-0

MURATA

Benedettini; Valentini, Genghini, Diedhiou, Babbini (dal 64’ Vitaioli), Fall, Tani, Alberigi, Comuniello, Bernardi, Indelicato (dall’83’ P. Gori)

A disposizione: Castelgrande, Nanni, Babboni, Casadei

Allenatore: Achille Fabbri

VIRTUS

Passaniti; Battistini, Nodari, Giacomoni, N. Gori (dall’81’ Raiola), Golinucci, Baiardi, Magri (dal 61’ Ciacci), Apezteguia, Angeli, Sorrentino

A disposizione: Semprini, Muggeo, Rinaldi, Ermeti

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti e Laura Cordani

Quarto Ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Tani, Magri, Angeli, Babbini, Alberigi, Valentini

Note: al 69’ Benedettini para un calcio di rigore a Baiardi

Tre Penne - Cosmos 4-2

TRE PENNE

Migani; Cesarini (dal 4’ Sartori), Vandi, Righini, Lombardi, Genestreti, Battistini, Zonzini (dal 61’ Ceccaroli), Chiurato (dal 61’ M. Semprini), Gai, Badalassi

A disposizione: Zambetti, Cauterucci, Cibelli, P. Semprini

Allenatore: Stefano Ceci

COSMOS

Gregori; Pari (dal 46’ Stella), Celli (dall’85’ Zafferani), Zaghini, Sartini, Venerucci, Braghiroli (dall’85’ Neri), Valentini, Di Addario (dall’87’ Della Valle), Donati, Ura

A disposizione: Batori, Cavalli, Fortunato

Allenatore: Alessandro Fabbri

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Andrea Guidi e Andrea Zaghini

Quarto Ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Pari, Chiurato, Gai, Sartini, Venerucci

Marcatori: 14’ Lombardi, 55’ Ura, 66’ Di Addario, 79’ e 81’ Gai, 90’ Ceccaroli