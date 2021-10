Nascondono la droga nella fioriera e spacciano sul lungomare di Miramare

Cronaca

Miramare

| 15:05 - 28 Ottobre 2021

Il nascondiglio della droga.

Operazione antidroga della polizia municipale di Rimini, conclusa con un arresto e una denuncia, per l'ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti, di due cittadini extracomunitari. Quest'ultimi nascondevano la droga in una fioriera sulla spiaggia, in uno stabilimento balneare di Miramare, ma il continuo incontrare persone ha destato sospetti agli occhi di residenti e commercianti. Dalle segnalazioni è stata avviata l'indagine, conclusa con il blitz degli agenti, in azione con i cani antidroga, per fermare i sospetti. Uno dei due extracomunitari aveva con sé 4 dosi di eroina, l'altro 700 euro, somma ritenuta al provento di spaccio. Nella fioriera c'era una busta con altri 15 grammi di eroina già divisa in dosi. Uno dei fermati aveva precedenti specifici per droga ed è stato arrestato.