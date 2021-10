Ddl Zan, Arcigay Rimini: "vergognosa bocciatura". Indetta fiaccolata per le vittime dell'omofobia

Attualità

Rimini

| 14:50 - 28 Ottobre 2021

Marco Tonti di Arcigay Rimini.



Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini e consigliere comunale di Rimini Coraggiosa, definisce vergognosa la bocciatura del ddl Zan, parlando di uno schiaffo in faccia a milioni di persone Lgbt italiane, alle donne e alle persone con disabilità. "E' la la vittoria del sovranismo estremista che ci spinge verso la Polonia e l'Ungheria con le loro leggi repressive e liberticide, e che invece ci allontana dall'Europa che si è dichiarata a schiacciante maggioranza zona di libertà lgbt, inaugurando un programma paneuropeo di potenziamento dei diritti", attacca Tonti. Arcigay Rimini e Agedo (Associazione Genitori e Amici di Omosessuali) hanno organizzato una fiaccolata, con partenza da piazza Tre Martiri, per le 18.30 di sabato (30 ottobre) per commemorare "le vittime dell'omotransfobia e per chiedere che si intervenga al più presto a tutti i livelli istituzionali perché non ci siano nuove vittime da parte di chi, ora, dopo le vergognose immagini di tifo da stadio al senato, si sentirà ancora più autorizzato a esercitare il suo odio in libertà".



Tonti chiede infine al consiglio comunale di Rimini una dichiarazione su Rimini zona di libertà lgbt, "per far sapere al mondo che Rimini è e sarà sempre una città di civiltà e cultura europea, concretamente dalla parte dei diritti e della garanzia di libertà alle persone Lgbt". Una dichiarazione che dovrà costituire la base "di un impegno chiaro, concreto e tangibile, che porti a definire politiche e iniziative attivamente antidiscriminatorie da sviluppare nei prossimi mesi". Tonti cita la donazione della panchina arcobaleno, invitando la neo amministrazione a posizionarala in maniera visibile, "per tracciare un solco invalicabile che ci separi dalle discriminazioni".