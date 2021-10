San Marino, potenziata la strumentazione della terapia intensiva dell'ospedale

Attualità

28 Ottobre 2021

Terapia intensiva - ospedale di San Marino.



Sono terminati a fine settembre una serie di interventi di ristrutturazione, adeguamento e dotazione di nuove strumentazioni tecnologiche, per il reparto di Terapia Intensiva e Semi Intensiva dell’Ospedale di Stato di San Marino.



In particolare è stato effettuato il cablaggio dell’intero reparto con telecamere per il monitoraggio di ogni postazione e degli ambienti comuni, è stato sostituito tutto l’impianto di illuminazione, sono stati eseguiti dei lavori di sostituzione del controsoffitto e del pavimento, oltre ai lavori di tinteggiatura.



Inoltre sono stati aggiunti dei nuovi monitor fianco letto, potenziando l'osservazione dei pazienti attraverso una nuova centrale di monitoraggio e la ripetizione della stessa in una seconda postazione di osservazione.



I lavori hanno riguardato sia la Terapia Intensiva, sia la Semi Intensiva, rendendo di fatto i locali della Semi Intensiva completamente idonei a ospitare i pazienti che necessitassero di cure e attenzioni pari a quelle intensivologiche.



Si tratta di interventi importanti, che si inseriscono in un progetto più ampio riguardante la Terapia Intensiva, e per la quale sono in corso anche delle ulteriori gare di appalto per dotare il servizio di nuova strumentazione che andrà a sostituire parte di quella attualmente in uso. “Voglio ringraziare pubblicamente a nome mio personale e del Comitato Esecutivo dell’ISS – dichiara il Direttore Generale Sergio Rabini - tutte le maestranze coinvolte nei lavori e tutto il personale ISS del reparto per la preziosa e insostituibile attività fin qui svolta. Colgo anche l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla Fondazione Il Sorriso che a fine luglio ha donato la somma di 20mila euro quale contributo per l’acquisto di strumentazione proprio per il reparto di Terapia Intensiva”.