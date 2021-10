Motogp in Indonesia, funzionari di Polizia a lezione di sicurezza al Misano World Circuit

Attualità

Rimini

| 13:16 - 28 Ottobre 2021

Visita delegazione della polizia indonesiana.



Nel weekend del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, una delegazione di 13 funzionari della Polizia di Stato della Repubblica d'Indonesia ha fatto visita alla Questura di Rimini. Giovedì scorso (21 ottobre) il Questore Francesco Di Cicco, alla presenza dei rappresentanti di tutte le forze dell'ordine interessate dai servizi di sicurezza al Misano World Circuit, ha organizzato una riunione tecnica tesa alla pianificazione della gestione dell’evento sportivo alla quale gli esponenti della Polizia indonesiana hanno preso parte come osservatori. Nell’occasione i membri della delegazione hanno assistito alla pianificazione dell’evento che si è conclusa con una interazione informativa circa le procedure di gestione adottate dai responsabili dei servizi.



Nei tre giorni successivi di prove e gare, la delegazione indonesiana ha avuto modo di sperimentare al circuito, sotto la direzione del Dirigente addetto al servizio, tutti i dispositivi adottati attivati per la gestione in sicurezza di un grande evento, reso particolarmente critico dall’emergenza epidemiologica. L’esperienza riminese farà scuola per la gestione della sicurezza nel nuovissimo circuito di Mandalika, dove nel mese di novembre si svolgeranno le gare della Superbike, prove generali per il primo Motogp d’Indonesia previsto per marzo 2022.