Superbonus alberghi, sindaco di Rimini: "bene i contributi, ma non le modalità di assegnazione"

| 12:49 - 28 Ottobre 2021

Jamil Sadegholvaad.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad torna a soffermarsi sul superbonus dell'80% per la riqualificazione delle strutture alberghiere, sottolineando che può essere un'occasione determinante in un 2022 che dovrà essere l'anno del "deciso passo avantI" verso la rigenerazione del comparto turistico della Riviera. Il governo stanzia 2,4 miliardi per le imprese turistiche, di cui 1,7 per la riqualificazione e l'efficientamento energetico di alberghi, ma anche di stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, terme, fiere, congressi e agriturismi. Saranno dunque garantiticredito di imposta, ma anche contributi a fondo perduto.



Il sindaco esprime il plauso per la misura, ma individua una criticità: "Mi lascia perplesso il meccanismo di erogazione dei contributi, che saranno assegnati in ordine cronologico, alle domande che saranno presentate per prime". Questo, secondo Sadegholvaad, trasformerà l'assegnazione dei contributi a una corsa all'incentivo "che non premia la qualità dei progetti presentati e che dunque rischia di tradursi in risorse a pioggia, distribuite senza un criterio".