La rinocerontessa d’oro dal Lido di Venezia al Grand Hotel di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:17 - 28 Ottobre 2021

Foto di Sebastiano Casellati.

Rina, la rinocerontessa d’oro, copia fedele della scultura di Valeriano Trebbiani che comparve nel film “E la nave va” di Federico Fellini, e che per tutta l’estate è apparsa a sorpresa negli eventi di Cinema e culturali del Bel Paese, a partire dal Lido di Venezia per il Festival del Cinema, arriva al Grand Hotel di Rimini. L'Hotel, indiscusso mito del mondo onirico felliniano e sua casa di predilezione e di amore sarà la nuova casa della rinocerontessa. Così, da oggi, Rina, rinoceronte femmina, lunga 4,5 metri, alta 2,5 metri, 200 chili, arriva nella “quarta gamba” del Museo Fellini, che nel frattempo ha aperto i battenti a Rimini. La scultura è realizzata da Rita Rivelli di Studio Forme di Roma, eccellenza nel campo del restauro artistico, in collaborazione con PolyFantasy, ed è una copia più leggera di quella collocata a Rimini, proprio a metà strada fra il Fulgor e il Museo Fellini. Rina è destinata a viaggiare, e, quando non viaggia, a stare nel posto che Federico Fellini amava di più, il Grand Hotel.