Meteo Rimini: ottobre finisce con cieli nuvolosi, dal 1 novembre piogge in arrivo

Bollettino Centro Meteo Emilia Romagna per fine ottobre (foto Stefano Giacomini).

Il contesto meteorologico sul territorio rimarrà stabile fino a sabato 30 ottobre compreso, pur con tendenza ad aumento della nuvolosità, mentre domenica si avvicinerà una saccatura atlantica che andrà determinando instabilità via via più consistente.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 28\10\2021 ore 9:30



Venerdì 29 ottobre

Stato del cielo: nuvolosità irregolare nella prima parte di giornata, con possibili nubi basse

responsabili di visibilità parzialmente ridotta sui rilievi. Dal pomeriggio tendenza a generale

aumento della nuvolosità su tutto il territorio, con addensamenti più consistenti dapprima

nell’entroterra ed entro sera fin sulla costa.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni significative, minime attorno a 4-6 gradi nell’entroterra e attorno a 8-10 gradi tra pianura e costa. Massime comprese tra 13 e 16 gradi.

Venti: deboli variabili, inizialmente occidentali e in seguito prima settentrionali e poi in rotazione dai quadranti meridionali in serata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Sabato 30 ottobre

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto per l’intero arco del giorno. Probabile presenza di nubi basse nella prima parte di giornata a ridosso dei rilievi in diradamento specialmente nel

pomeriggio, con visibilità parzialmente ridotta o ridotta.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento nei valori minimi, compresi tra 8 e 11 gradi; in diminuzione nei valori massimi, compresi tra 11 e 14 gradi.

Venti: deboli settentrionali al mattino, in rotazione dai quadranti orientali dal pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 31 ottobre

Stato del cielo: per l’intero arco del giorno molto nuvoloso o coperto per nubi stratiformi. Scarsa possibilità di schiarite sull’entroterra nella prima parte di giornata.

Precipitazioni: possibili deboli piogge sparse tra pomeriggio e sera, temporaneamente moderate sull’entroterra.

Temperature: in aumento, valori minimi compresi tra 10 e 13 gradi, valori massimi compresi tra 14 e 16 gradi.

Venti: deboli sud-occidentali nella prima parte di giornata, in rotazione dai quadranti settentrionali nelle ore pomeridiane. Dalla sera tendenza a rotazione dai quadranti meridionali, con raffiche

moderate sul mare, lungo la costa e sui settori di crinale appenninico.

Mare: poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo nella serata.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: il transito di una saccatura atlantica nel corso di lunedì 1 novembre determinerà probabili condizioni di instabilità con piogge da sparse a diffuse di intensità debole-moderata. Generale aumento della ventilazione specie sull’entroterra, dai quadranti meridionali con ulteriore lieve aumento delle temperature, specie nei valori minimi. Nella giornata di martedì 2 novembre probabile temporanea attenuazione dell’instabilità, con possibile nuovo impulso

instabile nei giorni seguenti. Temperature che non subiranno variazioni significative e si manterranno su valori prossimi o lievemente superiori alla media del periodo.



