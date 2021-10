Calcio giovanile: Rimini, primo hurrà esterno della Juniores. Successi anche U16 Regionale e U15 Elite

Sport

Rimini

| 18:57 - 27 Ottobre 2021

La squadra Juniores del Rimini.

UNDER 19 Nazionale

4′ Giornata – Girone E

BAGNOLESE – RIMINI FC 0 – 4

Reti: 3′ e 9′ Marconi, 40′ Rushani, 42′ Zanni

BAGNOLESE

Casoli, Domi, Amato, Pirruccio, Muto, Boulakhouitam A. (59′ Mungiguerra), Boulakhouitam C., Ferrari, D’Elia (73′ Le Rose), Romanciuc (83′ Piscopo), Rota

A disp: Scardovelli, Crescini, Ugolini, Emin, Mercadante, Hamidu

All. Rizzo

RIMINI FC

Lazzarini, Guidi (68′ Cherubini), Mengucci (45′ Marcello), Tiraferri, Bianchi, Rushani (85′ D’Orsi), Semprini, Russo (70′ Bedetti), Marconi (59′ Marinucci), Zanni, Pecci

A disp: Tuppolano, Guei, Fabbri, Pozzi

All. Brocchini

Prima vittoria esterna per i ragazzi di mister Brocchini che passano 4 a 0 sul campo della Bagnolese. Inizia subito bene la partita per i biancorossi, Marconi al 3° minuto, servito da Pecci, sblocca il risultato: sempre lui al 9° sigla la doppietta personale dopo una bella azione corale. Al 20° del primo tempo espulsione per Pecci, ma anche in 10 il Rimini non concede nulla agli avversari e al 40° sugli sviluppi di un corner, Rushani di testa segna il 3 a 0. Il secondo tempo riparte con i biancorossi che controllano bene il risultato fino al 42° minuto, quando Zanni su punizione chiude il match. Ultimo sussulto della partita al 49° minuto, ma Lazzarini neutralizza un rigore assegnato alla Bagnolese.

UNDER 17 Élite

7′ Giornata – Girone C

RAVENNA FC 1913 – RIMINI FC 5 – 3

Reti: 2′ Pompili, 3′, 10′ e 26′ Passanisi (RA), 7′ pt Zannoni (RA), 44′ Pompili, 70′ Zangoli, 80′ Vinci (RA)

RAVENNA

Miserocchi, Luciani, Rambelli, Ravaglia, Zannoni, Cortesi, Montuschi, Calandrini, Costantini, Passanisi, Fiori

A disp: Billi, Fomete, Mboup, Casadei, Lorenzi, Campana, Vinci

All. Turchetta

RIMINI FC

Conti, Gabriele, Minni (65′ Ciconetti), Caverzan, Morelli, Madonna (26′ Lilla), Zangoli, Zamagni (65′ Righini ), Pompili (55′ Dani), Alvisi, Di Pollina

A disp: Sammarini, Ricci, Gianfrini

All. Muratori

Inizia nel migliore dei modi il Rimini che segna dopo un solo minuto, poi un passaggio a vuoto dove la squadra biancorossa viene infilata ben 3 volte: un primo tempo difficile e confuso per i ragazzi di Muratori, complice anche la determinazione dei ravennati che vanno al riposo con il quarto gol. Reazione riminese veemente in avvio di secondo tempo, che si concretizza con 2 reti. Ottenuto il 4 – 3 al 30′ della ripresa i biancorossi continuano a spingere e vanno vicini al pareggio che però non arriva, è invece il Ravenna a chiudere la gara con il quinto gol.

UNDER 16 Regionale

7′ Giornata – Girone F

RIMINI FC – SAVIGNANESE 4 – 0

Reti: 20′ e 39′ Hassler, 53’ Paganini, 70’ Coppola

RIMINI FC

Cerretani, Ciavatta, Bachiocchi (49′ Belletti), Zighetti, Brisku, Bianchi (49′ Volonghi), Orioli (41′ Mini), Diagne (63′ Paci), Gabbianelli (55′ Berlini), Hassler (55′ Coppola), Paganini (63′ Giacomini)

A disp: Bartoletti, Cecchi, Morelli

All. Pieri

SAVIGNANESE

Cirongu, Santarini, Giovannini, Bondi, Ceccarelli, Pirruccio, Zoffoli, Santi, Donnarumma, Landi, Scelta

A disp: Nocera, Trezza, Senja, Plaka, Spada, Zanardi, Zermian, Benuzzi

All. Priti

I biancorossi continuano a macinare risultati e gioco rimanendo a punteggio pieno in cima alla classifica, a pari punti insieme al Forlì. La gara è stata a senso unico e sempre in controllo da parte dei ragazzi di mister Pieri, che hanno disputato un ottima partita sotto tutti i punti di vista. Due goal per tempo: nella prima frazione di gioco Hassler ha siglato una doppietta, mentre nella seconda ci hanno pensato Paganini e Coppola a fissare il risultato finale sul 4 – 0.

UNDER 15 Élite

7′ Giornata – Girone C

RIMINI FC – FYA RICCIONE 6 – 1

Reti: 12′ Magi, 16′, 46′ e 51′ Carlini, 33′ Ricci (R), 47′ Para, 53′ Alessi

RIMINI FC

Gianfanti (38′ Di Ghionno), Urbinati, Carlini (56′ Morri), Zanieri (56′ Donati), Imola, Magi (56′ De Gaetano), Ghetti (35′ Cenci), Alessi, Blasi, Padroni (35′ Drudi), Rota (38′ Para)

A disp: Lepri, Brolli

All. Berretta

FYA RICCIONE

Masini, Errico (56′ Protti), Berardi (35′ Bianchi), Magrini, Delvivo, Mainardi (35′ Dellavalle), Sartini, Mortellaro, Cecchi (35′ Gambuti), Mantovan (56′ Galli), Ricci

A disp: Marcaccini

Ritorna alla vittoria l’Under 15 con un rotondo, ma non scontato risultato, dato che il parziale del primo tempo si conclude sul 2 – 1. Apre le marcature Magi che si spinge in avanti e servito da Padroni, all’altezza del dischetto, batte il portiere avversario al 12°. Dopo pochi minuti su cross di Ghetti è Carlini a colpire al volo e segnare il 2 – 0. Gara che pare in discesa, ma il Fya Riccione la riapre con Ricci che a pochi minuti dalla fine della frazione sfrutta un pasticcio difensivo e accorcia le distanze. Nel secondo tempo i padroni di casa ripartono con un’altra determinazione e riescono a chiudere la partita con la tripletta di Carlini, a segno anche su calcio di rigore il subentrato Para e Alessi.

UNDER 14 Provinciale

Campionato U15 – 4′ Giornata – Girone B

RIMINI FC – BELLARIA I.M. 2 – 0

Reti: 6′ Moretti, 60′ Foschi

RIMINI FC

Cavicchi, Amantini (58′ Facaoaru), Fabbri (65′ Bianchi), Lombardi N. (45′ La Selva) Manzi, Lombardi L., Fontemaggi (58′ Parma), Cristiani (58′ Franco), Foschi, Arlotti (48’Neri), Moretti (Di Pollina 48′)

A disp: Perazzi, Eco

All. Berardi

BELLARIA I.M.

Malerba, Pari, Elezi, Casali, Polverelli, Ventrucci, Campidelli, Crescenza, Fascella, Ferella, Strambazzi

All. Morena

Buona prestazione dei ragazzi di mister Berardi contro un Bellaria coriaceo e grintoso. Partita vera e maschia che i nostri ragazzi hanno saputo ben interpretare: le reti portano la firma di Moretti al 6° e di Foschi al 60°. Sul finale di gara il risultato poteva essere arrotondato, ma Di Pollina e Foschi non hanno trovato il giusto pertugio.