Palermo Film Festival, selezionati due video girati a Morciano di Romagna e nel pesarese

Attualità

Morciano di Romagna

| 17:27 - 27 Ottobre 2021

A Partinico (Palermo) dal 21 al 23 ottobre si è svolto il Pm Film Festival ideato e diretto dal produttore Piero Melissano condotto dalle giornaliste Francesca Currieri e Marina Brugnano. Tra i numerosi cortometraggi e videoclip, sono stati selezionati due video di cui uno girato a Pesaro, Fano e Fossombrone e precisamente il primo è I Giochi del Destino un cortometraggio di 30 minuti scritto e diretto da Rita Giancola, mentre il secondo Un Centesimo D'Amore - girato a Fano e a Morciano di Romagna - è un videoclip di una emozionante canzone del fanese Manrico Caldari (autore, compositore, cantante),un cantante con una lunga carriera artistica che è iniziata a "DomenicaIn" con Pippo Baudo.



I Giochi del Destino ha ricevuto tanti consensi di pubblico e critica per la tematica trattata (ludopatia e infanzia) con applausi - come si dice in teatro - a "scena aperta" e complimenti per le musiche che hanno fatto parte della colonna sonora, composte dal cantante italo-tunisino Tony Riggi. Questo corto ha ricevuto un premio che è stato assegnato al giovanissimo Riccardo Marrozzini, un bambino di 10 anni con notevoli capacità attoriali e che è riuscito a immedesimarsi perfettamente nel ruolo di Leonardo, un bambino cresciuto con un padre assente per problemi di ludopatia. Alla regista di questo corto finalista e a tutti gli altri attori presenti al Festival (Marco Macauda, Melissa Mil, Giancarlo Guastalla, Daniele Lo Savio, Antonella Splendore, Manrico Caldari, Maria Lorenzetti, Lilia Ciubuc) è stata consegnata una pergamena.



Un secondo premio a Un Centesimo D'Amore come miglior Videoclip, la cui regia è stata curata da Rita Giancola, aiutoregia Marco Macauda e con la partecipazione straordinaria in veste di vocalist e attori dei Gemelli Ceccarelli (Chiambretti Night, I migliori anni etc). Nel cast figurano anche Anna Maria Bruni, Ilaria Pagano, Paolo Lucchetta e naturalmente il grande cantante Manrico Caldari.