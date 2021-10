Rilassare la mente, i consigli preziosi per affrontare l’inverno

Attualità

L’autunno è entrato a gambe spiegate nelle nostre giornate e come sempre è anticipatorio di quello che ci riserverà l’inverno. Ci fa assaporare i primi freddi, ci accompagna al cambio dei colori, delle abitudini e tutto questo influisce non poco sul nostro umore. Si tratta certamente di una stagione più cupa che, con meno ore di luce, ci induce a pensieri non sempre positivi. La casa diventa il “rifugio” nel quale sentirsi coccolato e protetto ma non sempre per tutti è così.



Ecco perché è necessario prepararsi ad affrontare l’inverno con lo spirito giusto e con il sorriso. Preservare il nostro benessere è essenziale e dunque agire per tempo è un bene prezioso. Rilassare la mente è una delle azioni da mettere in campo per “ripararsi” dai possibili effetti nefasti del freddo.



La prima cosa da fare è ritagliarsi del tempo per sé. Mettere da parte, per un momento, i ritmi frenetici che la vita di tutti i giorni ci impone, rallentare gli stimoli prendendosi cura di sé stessi che è il regalo più bello che ognuno possa farsi.



Come rilassare la mente?



Rilassare e liberare la mente dagli affanni della quotidianità è uno degli aspetti che gli autori autorevoli dello spazio online creato dal brand dedicato all’integrazione alimentare affrontano con cura ed esperienza. Propongono una risorsa di valore per ritrovare serenità e pace interiore spiegandoci alcune tecniche che aiutano a trovare la pace dei sensi.



Certamente la musica ha un grande potere sul rilassamento della mente. Ascoltarla contribuisce a ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, allontanando i cattivi pensieri e stimolando, di contro, il buonumore, facendo emergere piacevoli ricordi.



Allo stesso modo la natura ha un potere benefico sulla mente. Trascorrere del tempo immersi nel verde ci permette di migliorare il nostro stato d’animo, allontanando lo stress e favorendo il rilassamento. Basta anche una passeggiata al parco o una gita fuori porta per avvertirne i benefici.



E poi c’è l’attività fisica che non solo permette di scaricare la tensione mettendo all’angolo i pensieri negativi, ma dona anche un rilassamento mentale che non ha precedenti. Allenarsi, allo stesso tempo, ci permette di scollegarci dalla tecnologia che ormai invade la nostra vita. Così calma e serenità ben presto vengono ritrovati.