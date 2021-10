Covid: 13 decessi in regione, zero nel riminese dove si registrano 38 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 17:00 - 27 Ottobre 2021

Bollettino Covid 27 ottobre 2021.



Altri 38 nuovi casi di contagio al Sars-Cov-2 in provincia di Rimini, 33 sintomatici e 5 asintomatici, per un totale finora di 93 casi (media 31 al giorno, in aumento). Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva, non si registrano decessi.



IN REGIONE Comunicati 13 decessi, alcuni avvenuti nei giorni scorsi. Sono stati comunicati solo ora in seguito all'accertamento del Covid-19 come causa del decesso. Quattro riguardano la Romagna: due donne di 87 e 94 anni del ravennate, una 87enne e un 62enne del cesenate. Gli altri decessi: una donna 81enne del parmense, un 91enne di Reggio Emilia e sette positivi deceduti nel bolognese (tre donne, rispettivamente di 93 anni, 95 e 99, e quattro uomini rispettivamente di 86, 93, 94 e 96 anni).



Sul fronte ricoveri, stabili quelli in terapia intensiva (34), calano nei reparti Covid (281, -3). I nuovi casi sono 307 su 30.097 tamponi, tasso di positività dell'1%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 71 nuovi casi, seguita da Ravenna (43) e Rimini (38); poi Forlì (31), Cesena (27), Reggio Emilia (24) e Ferrara (21). Quindi il Circondario Imolese (19), Parma (12), Modena (11), e infine Piacenza (10).