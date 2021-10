Rimini: due focolai covid (1 in Rsa e uno in ospedale) e tre classi in quarantena

Attualità

| 16:49 - 27 Ottobre 2021

Nella settimana dal 18 al 24 ottobre nel riminese si sono registrati due focolai, uno in ospedale e uno in una Rsa. Nelle ultime sei settimane non si erano ancora registrati focolai. Sono invece solamente tre le classi in quarantena (una di una scuola secondaria di primo grado, due di scuola di infanzia 3-6 anni), dato inferiore al ravennate (23) e a Forlì Cesena (11).



Nella settimana di riferimento, nel territorio dell'Ausl Romagna, si sono registrate 835 positività (3,0%) su un totale di 28.116 tamponi. Si registra un aumento dei nuovi casi in termini assoluti (+213). Sul fronte dei ricoveri, se quelli in terapia intensiva in Romagna rimangono stabili (5), crescono quelli nei reparti Covid, da 58 a 74. Erano 75 lunedì 13 settembre, poi sono costantemente calati. Gli ospedali romagnoli sono nel livello verde 2, in quanto i posti letto occupati in malattie infettive sono superiori al 70%.