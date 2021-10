No vax: 12 sanitari sospesi in Ausl Romagna, in totale sono già 187

Attualità

Rimini

| 16:41 - 27 Ottobre 2021

Medici e infermieri.



In Ausl Romagna aumenta il numero degli operatori sanitari sospesi: al 24 ottobre sono 187 (21 convenzionati), mentre la settimana prima erano 175 (20 convenzionati). Un dirigente è stato riammesso (rimangono 15). Sul fronte delle vaccinazioni, il riminese è sempre fanalino di coda in Romagna: il 74% della popolazione ha completato la vaccinazione (+1% rispetto a una settimana fa), contro l'82% di Forlì e Ravenna e l'81% di Cesena. Considerando solo la prima dose, nel riminese immunizzato il 76% della popolazione, 83% nel cesenate, 84% per il forlivese e il ravennate.



Il riminese è fanalino di coda in Romagna anche per singole fasce d'età. Il nostro territorio raggiunge il 56% per la fascia 12-19 anni, mentre la percentuale di popolazione immunizzata sale al 69% nella fascia 20-29 anni e scende al 64% tra i 30-39 anni. Cresce progressivamente nelle fasce d'età successive: 67% (40-49), 75% (50-59), 82% (650-69), 87% (70-79), 95% (over 80).