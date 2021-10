Basta Plastica in Mare, due giorni per l'ecologia marina

Attualità

Rimini

| 15:52 - 27 Ottobre 2021

Plastica in mare.



Martedì 26 ottobre, al Laboratorio Aperto del Piano Strategico, è avvenuto un incontro tra i promotori e le assessore della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e del Comune di Rimini Roberta Frisoni.

Il programma della tradizionale due giorni organizzata da Basta Plastica in Mare Network è il seguente:



Venerdì 29 ottobre, a seguito della visita guidata del mattino dei corsisti, dalle 17.00 al Cinema Tiberio, in prima assoluta il docufilm ‘The Story of Plastic’ e la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al Summer Camp “La Natura del Mare” di fine agosto tra Rimini, Riccione e Cattolica.



Sabato 30 ottobre ci sarà “Esortazione Ecologica” con azioni per spiaggia e mare del Parco Naturale di Monte San Bartolo a Fiorenzuola di Focara, insieme alle squadre di attivisti a Rimini e Pesaro di Greenpeace.





È dal 2018 che l’associazione Basta Plastica in Mare organizza eventi di promozione sociale sul tema del mare in coincidenza con la fiera divenuta punto di

riferimento per la transizione ecologica. Quest’anno l’occasione è tracciare un bilancio ragionato sulla prima edizione del Summer Camp, guardando avanti con determinazione e concretezza, per conferire al mare un’unica voce alta e forte, soprattutto libera da interessi di settore: una centralità culturale a vasto raggio che in Adriatico non può che partire dalla Romagna.