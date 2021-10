La bimba ha fretta di nascere: il parto in casa solo con l'aiuto di mamma e papà

Attualità

Gabicce Mare

15:13 - 27 Ottobre 2021

L'assessore Caldari in visita alla famiglia Masini.



L'amministrazione comunale di Riccione, nella persona dell'assessore al turismo Stefano Caldari, ha fatto visita alla famiglia Masini. I coniugi Filippo e Valentina sono divenuti genitori per la seconda volta lo scorso 21 ottobre. La piccola Beatrice è nata in casa, dieci giorni prima del previsto, proprio mentre la mamma si stava preparando per andare alla visita in preparazione del parto. "Avevo accompagnato la mia figlia più grande - racconta Filippo Masini, di professione chef - dai miei e quando sono tornato a casa, mia moglie mi ha detto che c'eravamo. Beatrice, quasi tre chili, è nata così, con mamma e papà in casa, alle 13.10 di giovedì scorso. Quando è venuta alla luce, aveva il cordone ombelicale intorno al collo, l'ho liberata, l'ho messa a testa in giù, uno schiffetto sul sederino e lei ha iniziato a piangere. Era fatta". Beatrice ha una sorella, Virginia, di due anni. "Appena ho appreso il lieto evento mi sono voluto congratulare con la coppia di genitori che hanno dimostrato sangue freddo e grande temperamento nell'affrontare praticamente da soli, la nascita della secondogenita. Auguri quindi da tutta l'amministrazione del comune di Riccione", commenta l'assessore Stefano Caldari.