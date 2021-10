Treni fermi tra Rimini e Riccione a causa di un guasto

Attualità

Rimini

| 14:48 - 27 Ottobre 2021



Disagi per i pendolari a causa di un guasto che ha portato allo stop dei treni nel tratto tra Rimini e Riccione della linea Bologna-Ancona. I disagi sono iniziati alle 13.40 circa di oggi (mercoledì 27 ottobre), con l'intervento dei tecnici sul posto per riparare il guasto, che ha colpito il sistema di gestione della circolazione dei treni. Previsti circa 30 minuti di ritardo per i treni in viaggio, altri treni invece sono stati soppressi.



I TRENI COINVOLTI



• FA 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FA 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• FA 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) - Trieste Centrale (20:15)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (23:03)

• RV 3917 Piacenza (10:49) - Ancona (15:16)

• RV 3918 Ancona (12:45) - Piacenza (17:10)