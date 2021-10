Misano: si cercano giovani operatori ed educatori nel campo dell'arte

Attualità

Misano Adriatico

| 14:50 - 27 Ottobre 2021

Foto di repertorio.



E' aperto l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse al Progetto “Get closer with creative heritage in distant learning: European Folklore Enlighten The Youth Work ". Il progetto rientra tra le iniziative Erasmus+ lanciate dalla Commissione Europea per la ripresa dagli effetti della pandemia di COVID-19 che, in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha creato ostacoli nel coinvolgimento dei giovani in attività sociali e culturali.

Il progetto, che vede il Comune di Misano tra i partner un'università di belle arti turca e un centro culturale in Germania, punta a prevenire questa condizione attraverso il folklore europeo e la sua dimensione creativa. Il progetto riunirà i valori folcloristici europei con materiali didattici innovativi per sviluppare un programma educativo nel campo della creatività e dell'inclusione sociale.



Si cercano giovani operatori ed educatori interessati al progetto. L’invito è rivolto prioritariamente alle associazioni operanti sul territorio di Misano Adriatico e ai cittadini di Misano Adriatico che lavorano nel campo dell’arte, con particolare riferimento alla tradizione folkloristica della regione Emilia-Romagna.



Le candidature potranno essere presentate da oggi fino al 5 novembre. Tutti i dettagli sul progetto, che prevede anche attività all’estero, sono pubblicati sul sito web del Comune: https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/avvisi/2021/lavoro/progetto-erasmus-get-closer-with-creative-heritage-in-distant-learning-215597-1-6ed0fa830b73dfad7468cc30b9fe4753.