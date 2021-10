Rimini si accende con il Burlesque, in scena lo show seducente di Freaky Candy

Eventi

Rimini

| 14:34 - 27 Ottobre 2021

Freaky Candy.

Dopo quasi due anni di interruzione forzata a causa della pandemia, Freaky Candy, performer, coach e producer internazionale, riporta in scena il Burlesque a Rimini, con la formula originale del Burlesque Bingo, il 30 Ottobre alle 21.00 presso la Birreria 1843, in Piazza Tre Martiri.



Si tratterà di uno spettacolo particolare che tenterà di coinvolgere tutti i presenti. Tutti i partecipanti saranno coinvolti nel gioco e nello show con “incursioni” delle star fra i tavoli, anche nelle zone lontane dallo stage. La promessa è quella di una serata divertente per tutti. Circolerà anche una valuta molto particolare, il Butt-coin, banconote simil-dollaro, invenzione della stessa Freaky Candy, per riprendere con ironia il gesto del tipping, ovvero l’usanza americana di dare la mancia alle artiste.



Lo show porterà in scena diverse performer, fra cui le starlette di Cuore e Burlesque Black Dahlia ed Elise EN. Attesissima l’ospite d’onore Grace Hall: artista poliedrica, attrice, showgirl, cantante, regista e produttrice, Grace è una delle pioniere del Burlesque nonché punto di riferimento del burlesque nostrano, raffinato ed elegante.



“È un sollievo poter finalmente riportare in scena il Burlesque a Rimini ed una gioia infinita vedere tante prenotazioni – annuncia Freaky Candy, artista e produttrice del Burlesque Bingo – la pandemia ci ha fermate ma eccoci qua: finalmente è arrivato il momento di regalare al pubblico uno show in cui poter ammirare delle vere artiste. Questa incredibile arte – prosegue - è una vera disciplina intrisa di fascino, ironia e seduzione, molto diversa dai numerosi show pseudo burlesque visti in riviera la scorsa estate, che si limitavano a esibire belle ragazze seminude nei locali.”



Il Burlesque Bingo si terrà alla Birreria 1843, ormai posto fisso per gli appuntamenti di “Cuore e Burlesque”, il cui titolare, conquistato da tale disciplina durante un viaggio negli Stati Uniti, è stato felice di ritrovarla a Rimini. Il locale garantisce le condizioni di sicurezza richieste dal periodo grazie ai suoi spazi: una sala interna, un pittoresco dehors in galleria con lampade riscaldanti, disinfettante su tutti i tavoli, nonché ampie vetrate che permetteranno a chi non è provvisto di Green Pass di godere dello spettacolo dall’esterno. Il tutto, in pieno centro storico.



La prenotazione è possibile via Whatsapp al numero 347 2207414.