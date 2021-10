Teatro Galli, si riparte: avviata la campagna abbonamenti. Ecco il cartellone

Eventi

Rimini

| 14:29 - 27 Ottobre 2021

Silvio Orlando.

Il Teatro Galli è tornato a vivere nel pieno delle sue potenzialità ed è ora pronto a ritrovare i suoi spettatori più affezionati. Con il ritorno della capienza degli spazi di spettacolo al 100% decisa dal Governo a inizio di questo mese, il teatro riminese riannoda il filo interrotto bruscamente nel febbraio 2020, con lo scoppio della pandemia, ed è pronto a riprendere la campagna abbonamenti per la seconda parte della Stagione di Prosa, da gennaio a giugno 2022. Grazie ad una corposa programmazione, che prevede un fitto calendario di spettacoli tra prosa classica, contemporanea, danza (oltre una ventina di spettacoli in cartellone), si andrà quindi a riproporre la tradizionale suddivisione sezioni Turni ABC e del Turno D-altri percorsi, offrendo al pubblico diverse formule per scoprire le proposte di questa Stagione di ripartenza.



Vecchi abbonati



La prima opportunità riguarda gli abbonati dei Turni ABC e D altri percorsi della scorsa stagione, che avranno la possibilità di riconfermare il proprio posto in teatro ed esercitare quindi il diritto di prelazione per turno, fila e posto. Per esercitare il rinnovo saranno riservati nel mese di novembre alcuni giorni al botteghino del Teatro Galli, specificati in una comunicazione dettagliata che in queste ore la Direzione del Teatro sta inviando a tutti gli abbonati.



Nuove formule di abbonamento



Per coloro che non erano abbonati all’ultima stagione di prosa, sarà possibile ritagliarsi un personale percorso teatrale. Dall’11 dicembre sarà infatti messo in vendita solo online un nuovo mini abbonamento, un carnet di quattro biglietti a scelta con posto numerato ma non fisso, che si potrà comporre scegliendo tra tutti gli altri spettacoli in programma al Teatro Galli da gennaio ad aprile 2021 (escluso “Amici fragili” di Federico Buffa, fuori abbonamento). Il costo del carnet sarà di 70 euro per 4 spettacoli. Da martedì 11 gennaio 2022 i carnet saranno acquistabili anche al botteghino.



Altra novità di quest’anno riguarda lo speciale abbonamento riservato alla danza, a cui è stato dedicato ampio spazio in questa stagione, dando al pubblico l’occasione di conoscere alcuni tra i lavori più interessanti e originali della coreografia italiana contemporanea (Artemis Danza di Monica Casadei, Cristina Kristal Rizzo, Balletto di Toscana, Aterballetto, Annamaria Ajmone e Silvia Gribaudi). L’abbonamento è già in vendita e consente di assistere a sei spettacoli, di cui 5 al Teatro Galli e 1 al Teatro degli Atti, al costo di 60 euro.



Tutti gli aggiornamenti e il programma sul sito www.teatrogalli.it



Di seguito il riepilogo degli spettacoli in cartellone della seconda parte della Stagione di prosa, suddivisi per turni.



Turni A B C



Venerdì 14, sabato 15 gennaio 2022, ore 21 e domenica 16, ore 16 Arturo Cirillo Orgoglio e pregiudizio



Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2022, ore 21 Silvio Orlando La vita davanti a sè



Venerdì 28, sabato 29 gennaio 2022, ore 21 e domenica 30, ore 16 Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni Chi ha paura di virginia woolf?



Venerdì 4, sabato 5 febbraio 2022, ore 21 e domenica 6, ore 16 Glauco Mauri, Roberto Sturno Re lear



Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio 2022, ore 21 Anna Maria Guarnieri, Rosalini Neri Arsenico e vecchi merletti



Venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 ore 21, domenica 6, ore 16 Sebastiano Lo Monaco Enrico Iv



Venerdì 25, sabato 26 marzo 2022, ore 21 e domenica 27, ore 16 Emilia romagna teatro fondazione When the rain stops falling (quando la pioggia finirà)



Turno d altri percorsi



Sabato 22 gennaio 2022, ore 21 Emma Dante Misericordia



Giovedì 24 febbraio 2022, ore 21 Teatro segreto Ferdinando



Giovedì 3 marzo 2022, ore 21 Ascanio Celestini Museo Pasolini



Mercoledì 9 marzo 2022, ore 21 Maria Amelia Monti, Roberto Turchetta La parrucca



Martedì 12 aprile 2022, ore 21 Babilonia teatri Romeo e Giulietta Una canzone d’amore



(completa l’abbonamento al turno d uno spettacolo di danza a scelta tra bayader – compagnia nuovo balletto di toscana e don juan fondazione nazionale della danza / aterballetto)



Danza



Mercoledì 24 novembre 2021, ore 21 Compagnia artemis danza / Monica Casadei Felliniana Omaggio a Fellini



Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 21 Cristina Kristal Rizzo Toccare The white dance



Domenica 20 febbraio 2022, ore 21 Compagnia nuovo balletto di toscana Bayadereil regno delle ombre



Venerdì 18 marzo 2022, ore 21Fondazione nazionale della danza / aterballetto Don Juan



Giovedì 31 marzo 2022, ore 21 - teatro degli atti* Annamaria Ajmone La notte è il mio giorno preferito



Domenica 3 aprile 2022, ore 21 Silvia Gribaudi Monjour