Calcio Promozione, nuovi mister a Gatteo FC e Sampierana

Sport

Gatteo

| 14:29 - 27 Ottobre 2021

A sinistra Emanuele Pessina (foto da pag. FB del club).

Due novtà nel girone F di Promozione. Cambio di allenatore al Gatteo F.C., penultimo con tre punti. Al posto di Errio Giorgini è arrivato Emanuele Pessina. Fatale la sconfitta di domenica scorsa per 1-0 con il Due Emme. Pessina, nativo di Roma, classe 66, ritrova i giallorossi dopo averli condotti nel triennio 2015-2018. Per lui tante esperienze tra Marche e Romagna sulle panchine di Rivazzurra, Tre Esse Saludecio, Fermignanese, Santa Giustina, Olympia Secchiano, Real Marecchia, Morciano, Carpegna e Vi foglia Tavoleto, guidato nella passata stagione. Ad affiancarlo ci saranno Enrico Cambrini e Gabriele Magnani.

Alla Sampierana, terzultima con quattro punti, si è dimesso il tecnico Alessandro Madonia. Nella prossima partita la squadra sarà guidata in panchina dal direttore sportivo Gianluigi Bartoli, in passato tecbnico del club. Il presidente Oberdan Melini ha sondato Attilio Bardi, Mirco Papini e Massimo Capanni, ma per vari motivi tutti hanno declinato l'invito. La ricerca continua.