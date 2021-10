Rimini: scoperto e denunciato venditore abusivo tra i banchi regolari del mercato

Cronaca

Rimini

| 13:52 - 27 Ottobre 2021

Auto della Polizia Municipale di Rimini (foto di repertorio).



Continuano a Rimini i controlli della polizia municipale finalizzati al contrasto dell'abusivismo commerciale, in queste settimane concentrati nelle aree dei mercati rionali. Nella scorsa settimana è stato colto sul fatto un venditore senza licenza, posizionato tra i banchi regolari. L'uomo, un cittadino straniero già noto al Comando della polizia municipale, aveva messo in esposizione la merce in via Castelfidardo. Alla vista della pattuglia, è fuggito abbandonando una quarantina di borse e portafogli, tutti griffati con marchi contraffatti, sottoposti a sequestro amministrativo. Non ha evitato però la denuncia ex art 517 del codice penale, per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.