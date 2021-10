Cronaca

Rimini

| 13:41 - 27 Ottobre 2021

I Carabinieri di Rimini-Miramare hanno assicurato alla giustizia la responsabile di un furto a danno di una giovane turista. E' ora indagata, per l'ipotesi di reato di furto aggravato, una 34enne di Rimini, che si è impossessata di una valigia all'interno della quale c'erano anche gioielli e denaro, per circa 2000 euro di valore complessivo. A indirizzare le indagini dei Carabinieri le immagini del sistema di videosorveglianza dell'hotel in cui la turista è alloggiata.