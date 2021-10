Rimini: aggredisce a pugni titolare di minimarket per portare via mance e birra. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:30 - 27 Ottobre 2021

Pattuglia dei Carabinieri davanti alla stazione ferroviaria di Rimini.



Un 19enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri (martedì 26 ottobre) a Rimini. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri dopo averlo fermato, si è introdotto in un minimarket, in zona stazione ferroviaria, tentando di portare via birra e la cassetta contenente le mance lasciate dai clienti. Il giovane è scappato a mani vuote, aggredendo a pugni il titolare, ma è stato fermato dai Carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione al 112 da parte di alcuni passanti.