Aumenta l'orario di apertura della stazione dei Carabinieri di Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:04 - 27 Ottobre 2021

Luogotenente Roberto Cabras, Sindaco Filippo Giorgetti, Col. Mario La Mura.

Il Sindaco Filippo Giorgetti esprime “un ringraziamento nei confronti del Comando Provinciale dei Carabinieri. Salutiamo con favore, e siamo grati per questa nuova dimostrazione di vicinanza a verso il nostro territorio, l’estensione dell’orario di apertura al pubblico della Stazione di Bellaria Igea Marina.”





Orario di apertura che ora è sia mattutino – dalle 8.30 alle 13.30 – che pomeridiano – dalle 14.00 alle 16.30 - , con la struttura di via Orazio che rispetterà un turno continuato 8.00 – 14.00 nei giorni festivi. Una configurazione che consentirà all’Arma di “esprimere un migliore servizio di ricezione del pubblico e di controllo del territorio”, come sottolineato dal Comandante provinciale, Col. Mario La Mura, nella recente comunicazione inviata al primo cittadino.





Nell’occasione, il Sindaco Giorgetti estende il ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell’Arma, “in particolare al quelli operanti nella nostra città e al Comandante della Stazione di Bellaria Igea Marina, Luogotenente Roberto Cabras.”