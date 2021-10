Progetto per un punto vendita Esselunga a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:58 - 27 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Esselunga dovrebbe realizzare un supermercato a Rimini, primo approccio per uno sviluppo futuro in Romagna. Secondo alcune indescrizioni la zona interessata al progetto potrebbe essere quella dell'ex Questura di via Bassi. Il gruppo sarebbe pronto a investire, ma al momento non si conoscono i dettagli dell'operazione. L’immobile è stato acquistato da Ariminum Sviluppo Immobiliare srl, società fondata a marzo proprio per lo scopo, amministrata dal commercialista bolognese Piero Aicardi, detenuta al 100% dalla Ser-Fin Partecipazioni srl a sua volta controllata dalla Siref Fiduciaria spa. Recentemente, la storica catena di supermercati ci aveva provato a Forlì, ma l’iniziativa era fallita.