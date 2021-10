Giro d’Italia 2022 attraverserà la Valmarecchia, possibile passaggio da Sant'Agata Feltria

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 08:51 - 27 Ottobre 2021

Foto Silvia Casali.

L'8 novembre si saprà il percorso esatto del giro d'Italia 2022 ma ci sono già "rumors" che indicano la Valmarecchia (alta e bassa) come zona interessata dal tragitto. Gli appassionati del settore scalpitano per un "passaggio" che non è solo sport ma anche festa, folklore e divertimento. Sant'Agata Feltria è uno dei paesi indicati dai "rumors" come città di passaggio della tappa del 18 maggio.



Il sindaco Franco Vicini si dice felicissimo, qualora la notizia venisse confermata "e se quel percorso sarà poi definitivamente approvato, ci saranno altri Comuni che verranno toccati dal Giro del prossimo anno e godranno della relativa visibilità, in primis quello che sarà prescelto come punto d'arrivo e di partenza (e sul quale debbo mantenere il silenzio, ma qualcun altro lo rivelerà)"



E' comunque quasi certo che il percorso tornerà a toccare la Valmarecchia come è già successo in altre edizioni. Anche Santarcangelo sarebbe indicata come tappa di arrivo/partenza sempre nella stessa data. L'edizione 2022 sarà presentata ufficialmente l'8 novembre.