Calcio D, il Cattolica trova la punta centrale: Michael Traini

Sport

Cattolica

| 19:29 - 26 Ottobre 2021

Michael Traini assieme al ds Andrea Galassi.

In serata il Cattolica Calcio 1923 S.G ha annunciato anche il tesseramento dell'attaccante Michael Traini, classe 1988, il quale vanta una grande esperienza in Serie D avendo miliatto in numerose club tra cui il Tiferno nella scora stagione, Rimini, Chieti, Sanremese e Delta Calcio Rovigo. Perla cronaca Michael è il figlio di Pasquale Traii, ex bomber di Rimini, Cesena e Perugia. Traini è allenato e sicuramente sarà tra i convocati per la trasferta contro lo Spinea, squadra fanalino di coda del girone. Quanto al mercato, si vedrà se ci saranno altri movienti in entrata o in uscita. Possibile che si aspetti ia fase di mercato di dicembre.