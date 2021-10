Questore, 'Rimini alzi qualità dell'offerta turistica'. Petitti punta il dito sui prezzi bassi di alcuni hotel

Attualità

Rimini

| 17:49 - 26 Ottobre 2021

Emma Petitti.



Il presidente dell'assemblea regionale Emma Petitti commenta il recente intervento del Questore di Rimini Francesco De Cicco, che sul tema sicurezza ha invitato amministratori e operatori turistici a contribuire, lavorando per alzare il livello della qualità del turismo. Petitti afferma che "sicurezza e turismo di qualità sono due concetti che devono andare a braccetto", evidenziando che i prezzi troppo bassi di alcune strutture ricettive finiscono per attirare persone non interessate solo alla semplice vacanza.

Petitti estende il raggio del discorso, parlando di promozione turistica: "RImini è una città meravigliosa. Abbiamo un patrimonio storico e culturale che non ha nulla da invidiare alle grandi città d’arte e una visibilità a livello internazionale". L'invito è a sfruttare questo potenziale e puntare su eventi di qualità che possano portare sul turismo di qualità. "Puntiamo sulla crescita delle iniziative culturali nei nostri territori. Facciamo che il 2022 sia l’anno della vera ripartenza dopo le due stagioni a singhiozzo conseguenti alla pandemia".