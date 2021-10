Calcio D, salta un'altra panchina: Massimo Bagatti via dall'Athletic Carpi

Sport

Rimini

| 17:26 - 26 Ottobre 2021

Massimo Bagatti.

Salta un’altra panchina nel girone D della serie D. Dopo quella del Forlì (Massimo Gadda per Giovanni Cornacchini), ecco quella dell’Athletic Carpi: interrotto il rapporto con mister Massimo Bagatti che evidentemente paga il distacco di -10 dalla capolista Rimini (22 punti con 10), troppo evidentemente per il vulcanico presidente Claudio Lazzaretti che in estate ha lasciato la Correggese rifondando il club emiliano. A nulla è valsa l’attenuante della partenza in ritardo con giocatori arrivati nell’immediata vigilia dell’avvio della stagione.

Chi sostituirà Bagatti? Il favorito è Claudio Gallicchio, ex tecnico della Bagnolese ed ex giocatore del Carpi e di Mauro Antonioli.

IL SALUTO DI BAGATTI Sulla sua pagina facebook Massimo Bagatti ha salutato tutti così: "Finisce qui questa mia esperienza a Carpi, siamo partiti per ultimi, dopo pochi giorni di allenamento, con una squadra da costruire, senza nemmeno una amichevole disputata, dopo una settimana abbiamo affrontato la prima di 10 partite ufficiali in 40 giorni tra coppa e campionato.

Questi ragazzi che ho avuto il piacere di allenare, nonostante le difficoltà oggettive, hanno ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, una meritata alla prima giornata e una incredibile a Prato dove vincevano fino al 93 esimo, quelle partite che non si possono spiegare, sarebbero state 6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta. Secondo migliore attacco del campionato, ottava difesa,

Nelle ultime 4 partite 2 vittorie in casa e 2 pareggi in trasferta, con 2 punti di media a partita.

Questi sono i numeri, altre nobili piazze partite in ritardo in D è in C nonostante investimenti importanti, stanno lottando in fondo alle classifiche, sicuramente risaliranno, ma ci vuole il tempo necessario.

Tutti io per primo vogliamo sempre vincere e giocare bene, ma non ci sono magiche scorciatoie, ci vuole il tempo necessario, chi conosce questo sport lo sa.

Mi dispiace non poter finire il mio lavoro, perché so per certo che ci saremmo arrivati, come so che ci arriveranno questi ragazzi.

Saluto e ringrazio tutte le persone che amano il Carpi Calcio, sia chi mi ha sostenuto, sia chi mi ha criticato, mi siete stati entrambi utili.

Un abbraccio.