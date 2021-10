Viabilità Marecchiese, al via un sondaggio che coinvolgerà i cittadini

Attualità

Novafeltria

| 08:20 - 27 Ottobre 2021

Guida di un'auto.

Il comitato Valmarecchia Futura ha indetto un sondaggio online, (Clicca qui per partecipare), sul tema della viabilità sulla strada Marecchiese, attivo fino al 30 novembre. L'invito alla cittadinanza è di partecipare (sono una decina di domande) "per raccogliere i pensieri di tutti ed essere più numerosi e forti nel presentarci alle istituzioni". Il comitato, che unisce cittadini, imprenditori e associazioni, di carattere apartitico, è nato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle criticità della viabilità sul tracciato della Marecchiese, in particolare nel tratto che collega l'Alta Valmarecchia a Rimini: le condizioni del manto stradale, in alcuni tratti fortemente dissestato, e i volumi di traffico che portano ad alti tempi di percorrenza e al rischio incidenti. Il comitato chiede a gran voce interventi sulla viabilità e per questo ha installato in più di un'occasione dei cartelli con lo slogan "dateci strada". Molti dubbi sono stati espressi anche sul protocollo firmato lo scorso febbraio tra i sindaci e il presidente della provincia Riziero Santi. Preso atto della volontà delle forze politiche di non costruire un altro tracciato, i membri del comitato temono che gli interventi sulla viabilità promessi nel protocollo e le stesse tempistiche dei lavori non permettano una risoluzione dei problemi del traffico sulla Marecchiese. Proseguono quindi la loro attività, cercando di coinvolgere sempre di più la cittadinanza.