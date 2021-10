A Misano il Lamborghini World Final. Ecco come assistere gratis

Eventi

Misano Adriatico

| 16:27 - 26 Ottobre 2021

Le Lamborghini World Final.

Si torna a correre nel prossimo weekend a Misano World Circuit. Da giovedì a domenica saranno protagoniste le Lamborghini World Final e l’ultimo appuntamento delle due serie continentali Europa e Nord America. È l’apice della stagione motorsport del marchio emiliano, con quasi 60 vetture da corsa Huracán Super Trofeo in pista per decretare i campioni del mondo del campionato monomarca.



Il lungo weekend di gare sarà anticipato da una parade celebrativa che partirà dal circuito di Misano mercoledì 27 ottobre alle 17.00 per concludersi in viale Ceccarini, nel cuore di Riccione. Parteciperanno nove delle vetture iscritte alle gare, scortate da due esemplari di Huracán Sto, versione omologata per la strada della Super Trofeo equipaggiata con lo stesso motore aspirato V10 e dalla speciale Huracán coupé della Polizia di Stato.

Ad attendere i piloti e le vetture in viale Ceccarini non solo le autorità cittadine ma anche Aldo Drudi, famoso designer che ha realizzato l’artwork delle World Final 2021. Il programma di gare inizia venerdì 29 ottobre con ingresso gratuito al pubblico, nelle tribune coperte.



È l’ottava edizione delle Lamborghini World Final. Dopo l’esordio a Vallelunga, si spostarono a Sepang (Malesia), Sebring (USA), Valencia (Spagna), Imola, di nuovo a Vallelunga e nel 2020 a Jerez (Spagna). Per la prima volta approdano a Misano World Circuit.



Nel corso delle World Final ci sarà il debutto virtuale della nuova Huracán Super Trofeo Evo2 che esordirà in pista il prossimo anno. A Misano, piloti e ospiti potranno pilotare al simulatore ‘Assetto Corsa Competizione’ in anteprima esclusiva la nuova e attesissima vettura.



Le World Final di Misano ospiteranno infatti un appuntamento speciale del Lamborghini The Real Race eSports Championship, con la sfida diretta coi piloti ufficiali.



Ospiti d’eccezione Guido Meda e Davide Valsecchi di Sky Sport che partecipano come wild card alla gara del Campionato Europeo e alle World Final.



In pista il Lamborghini Super Trofeo Europa. Nella Classe Pro guida la classifica l’Oregon Team formato da Kevin Gilardoni e Leonardo Pulcini, mentre nella Pro-Am il polacco Andrzej Lewandowski è a un passo dal titolo. In programma la Finale Sprint nella classe Am che vede avanti in classifica Claude-Yves Gosselin.



Nel Lamborghini Super Trofeo Nord America si partirà dalla classe Pro con Richard Antinucci che si presenta da capoclassifica. Le gare si sono avviate in Texas e l’italoamericano dovrà difendersi dalla rimonta della coppia Stevan McAleer – Jeroen Mul e da altri agguerriti concorrenti.



Nella classe Pro-Am a Brandon Gdovic e Bryan Ortiz basterà pochissimo per laurearsi campioni.



Lamborghini Cup invece molto in bilico: il leader Matt Dicken dovrà difendersi dalla coppia formata da Mark Kvamme e Terry Olson.



INGRESSO GRATUITO REGISTRANDOSI SUL SITO TICKETONE



Per tutti gli appassionati sarà possibile accedere gratuitamente alle tribune coperte del Misano World Circuit per assistere alle prove e alle gare in programma da venerdì a domenica. Sarà sufficiente registrarsi sul sito Ticketone ed esibire il green pass all’ingresso.



I ‘VIAGGIATORI’ DI BRUNO CATALANO IN ESPOSIZIONE FINO AL 31 OTTOBRE



Hanno attirato l’attenzione del pubblico nel weekend del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna e accompagneranno il cammino degli appassionati del motorsport anche per le Finali Mondiali Lamborghini. Le sculture monumentali dell’artista italo-francese Bruno Catalano resteranno in esposizione al Misano World Circuti fino al 31 ottobre.

Ai piedi del nuovo Pit Building sono stati installati quattro Viaggiatori, imponenti sculture in bronzo: l’Aviatore (285 cm), il Trittico Pierre David (h. 300 – 260 – 53), Hubert (h. 196) e Jade (h.176). Le opere provengono dalla prestigiosa Ravagnan Gallery di Piazza San Marco a Venezia.