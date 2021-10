Calcio Promozione: domenica derby Novafeltria - Pietracuta, aperta prevendita biglietti

Sport

Novafeltria

| 16:16 - 26 Ottobre 2021

Un undici del Novafeltria Calcio.

Domenica 31 ottobre allo stadio Casali-Urbini di Secchiano si disputerà il derby tra Novafeltria e Pietracuta, sfida al vertice del girone F: i rossoblu di Fregnani, in vetta in solitaria con 18 punti, fanno visita alla seconda in classifica, che ha 16 punti, lo stesso bottino del Gambettola. Una partita che inevitabilmente richiamerà molti tifosi allo stadio: in merito, la società Novafeltria Calcio ricorda che, in base alle normative Covid, l'accesso allo stadio sarà possibile solo con Green Pass e biglietto di ingresso acquistato in prevendita. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio. La prevendita è attiva presso il NovaPoint in via Cesare Battisti 26 a Novafeltria, davanti all'anagrafe (necessario lasciare nominativo e numero di telefono), ai seguenti giorni e orari: mercoledì 27 ottobre e venerdì 29 ottobre, dalle 9 alle 12, dalle 17.30 alle 19.