Svezzamento: l’importanza di introdurre gli alimenti in modo graduale

| 16:10 - 26 Ottobre 2021

Lo svezzamento è una fase cruciale per il bimbo, dato che segna il passaggio dall’alimentazione a base di cibi liquidi come il latte a quelli solidi. Naturalmente è importante affrontare questo momento con una grande consapevolezza, informandosi con un pediatra e capendo che gli alimenti solidi vanno sempre introdotti in maniera graduale. Noi, oggi, approfondiremo proprio questo tema.



L’importanza dello svezzamento per il bimbo



Non esistono tempistiche certe relative allo svezzamento: significa che i genitori devono sempre seguire il processo di sviluppo del bimbo, adeguandosi ai suoi tempi di crescita. Si comincia comunque dalla grande importanza dello svezzamento. Introducendo nella dieta del piccolo i cibi solidi, infatti, si consente al bimbo di iniziare ad assumere nutrimenti fondamentali quali il ferro e lo zinco, che mancano se si prende in esame soltanto il latte. Inoltre, lo svezzamento dà anche la possibilità di aumentare l’apporto di calorie, a sua volta fondamentale per la crescita del bimbo. L’insieme di questi elementi permetterà al bambino di avere tutti i “mattoni” necessari per procedere con lo sviluppo delle proprie capacità psico-motorie. Per quel che riguarda le tempistiche, pur non esistendo tempi certi, ci pensano le linee guida dell’OMS a fare un po’ di chiarezza.



Nello specifico, lo svezzamento non dovrebbe mai partire prima dei quattro-sei mesi di vita del bimbo, e come anticipato dovrebbe essere graduale. Pertanto, si consiglia di iniziare introducendo nella dieta del piccolo gli omogeneizzati, a partire da quelli contenenti frutta e verdura, così da avere la possibilità di diversificare fin da subito il menù del piccolo, introducendo via via nuovi alimenti nella sua dieta. Prima di procedere con i pasti, è bene sottolineare che non c’è bisogno di forzare con il cucchiaino ma si consiglia di provare a farlo autogestire fin da subito. Di contro, sarà il bambino a lanciare dei segnali specifici, che consentiranno ai genitori di capire se è pronto per questa fase di passaggio. Ingoiare il cibo è uno di questi, insieme alla capacità di sedersi e di tenere dritta la testa. Anche l’apprendimento del movimento per portarsi il cibo alla bocca è un buon indicatore.



Come trasformare la pappa in un gioco



Trasformare il momento della pappa in un gioco aiuterà il bambino a mangiare, e ci sono una serie di trucchetti per riuscirci. È ad esempio possibile fare la parte di dare il cibo alle bambole o ai pupazzi, se il bimbo si rifiuta, per invogliarlo ad averne un po’. In secondo luogo, il classico gioco dell’aeroplanino è un must senza tempo, mentre fra le soluzioni più elaborate troviamo il gioco dell’oca, consigliato quando il bambino è già un po' più grande. Inoltre, è buona norma variare spesso il menu, sia per una questione di nutrienti, sia per dare colore ai pasti, in modo tale da diversificarli e da attirare il piccolo. Seguendo questi consigli sarà molto più semplice far mangiare il bimbo, anche quando fa i capricci.