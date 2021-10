Sant'Agata Feltria: dopo anni di richieste è stata asfaltata via Madonna del Soccorso

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:02 - 26 Ottobre 2021

Santuario Madonna Del Soccorso.



A Sant'Agata Feltria è stata completata l'asfaltatura della via Madonna del Soccorso, un intervento richiesto da anni dai residenti di San Donato e Maiano, su una strada utile, come percorso alternativo, in caso di chiusura della provinciale per Novafeltria.



La riasfaltatura è stata finanziata dalla Provincia di Rimini. Si concludono le riasfaltature per il 2021, riepilogate dal sindaco Franco Vicini su Facebook: in precedenza nuovo asfalto alla strada dei Piani (dalla fontanina dei Barberini sino a Cà l'Abate), ai Barberini, al tratto della strada Cà Baldone-Rupina-Casino dei Raggi-provinciale per Sarsina, alla strada che collega il bivio di Monte San Giuseppe con Cà di Vico di Maiano. Alcuni tratti piccoli tratti tagliati saranno completati nella primavera del 2021, grazie a un finanziamento regionale in arrivo che servirà anche per altri corposi interventi di riasfaltatura.