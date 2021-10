Calcio D, il Cattolica tessera il difensore classe 1990 Francesco D'Angelo

Sport

Cattolica

| 15:33 - 26 Ottobre 2021

Francesco d'Angelo assieme al ds Andrea galassi.

Altro arrivo in casa Cattolica. Dopo l'under del Rimini, il centrocampista Aprea (2003) e prima il difensore De Vito, ecco un altro difensore di esperienza ad irrobustire la rosa giallorossa. Si tratta di Francesco D'Angelo, classe 1990, trasferitosi dal PDHAE, giocatore di grande esperienza nella categoria specialmente al sud: vanta una grande esperienza in Serie D. Tra le altre ha militato con Brindisi, Gravina, Bitonto, Taranto, Francavilla, Foggia per tre stagioni vincendo un campionato e due di serie C. Non è chiusa invece la complicata trattativa per l'attaccante over Michael Traini.