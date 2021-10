Calcio D, Gigi Grassi al Real Forte Querceta. Vuthaj re dei bomber (8 gol) nel girone A

Sport

Rimini

| 17:51 - 26 Ottobre 2021

Gigi Grassi.

Il 38enne ex fantasista del Seravezza Pozzi Calcio 'Gigi' Grassi, ex giocatore del San Marino, torna in Versilia e sempre in Serie D (girone D), ma cambiando sponda. Ha infatti trovato l'accordo con il Real Forte Querceta (che dovrebbe ufficializzarlo in giornata) passando dunque agli acerrimi cugini rivali dei verdazzurri, con cui ai bianconerazzurri aveva anche segnato da avversario nei vari derby giocati contro negli ultimi anni.

Il classe '83 garfagnino in questi mesi si era allenato col River Pieve (Eccellenza Toscana) dell'amico Edoardo Micchi, ex calciatore del Rimini, tenendosi in forma. Grassi potrà essere impiegato probabilmente da playmaker basso davanti alla difesa in un 3-5-2 che dovrebbe vedere lo spostamento di Bartolini nel ruolo di mezzala. «Il genio di Filicaia» però potrebbe giocare pure sulla trequarti o all'occorrenza proprio in attacco, in appoggio alla prima punta o "alla Totti", nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2.

E domenica si gioca Ghiviborgo-Real Forte Querceta.

BOMBER Con la rete messa a segno domenica, l'ex bomber del Rimini Dardan Vuthaj raggiunge quota 8 reti nella classifica dei bomber raggiungendo Vincenzo Alfiero del Bra. Alle loro spalle seguono Aperi, Ponsat, Diallo e l’ex Rimini Roberto Candido del Casale con 5 reti.