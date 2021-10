Nuova sede per la farmacia di San Martino dei Mulini, inaugurazione venerdì 29 ottobre

Attualità

26 Ottobre 2021

La farmacia comunale di San Martino dei Mulini si è trasferita nei nuovi locali, pronti per il momento inaugurale che si svolgerà venerdì 29 ottobre alle ore 16 alla presenza del sindaco Alice Parma e degli assessori della Giunta comunale: previsti il taglio del nastro e un brindisi augurale.



Conclusa la permanenza nella storica sede di via Tomba 22, la farmacia comunale ha infatti trovato collocazione nel piccolo centro direzionale realizzato a pochi metri di distanza, al posto dell’ex scuola materna della frazione. La nuova sede, oltre a offrire locali più ampi, moderni e funzionali al lavoro della farmacia, consente anche un rilevante risparmio economico, dal momento che i locali sono di proprietà dell’amministrazione comunale mentre per la sede precedente era necessario il versamento di un affitto.



La farmacia comunale di San Martino dei Mulini è gestita dalla società La Marecchia srl, controllata per l’80 per cento dal Comune di Santarcangelo e per il restante 20 per cento dal privato gestore. Oltre ai circa 100 metri quadrati che ospitano la farmacia, nell’ottica di ampliare i servizi per i residenti della frazione di San Martino, l’Amministrazione comunale ha ceduto in comodato d’uso gratuito alla società anche altri due spazi di piccole dimensioni – per un totale di 50 metri quadrati circa – destinati a ospitare ambulatori.